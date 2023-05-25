«Бомжи так ходят»: новый образ Киркорова вызвал гомерический смех у народа

От звезды ждали чего угодно, но не этого.

Филипп Киркоров больше не выглядит как индийский раджа. Музыкант отказался от обилия аксессуаров, страз и перьев. Многие ждали, когда же артист изменит свой слишком эпатажный стиль. Но теперь фанаты мечтают увидеть поп-короля прежним.

Экс-супруг Пугачевой отправился в Монако и поделился оттуда своим новым снимком в социальных сетях. Киркоров надел бесформенную розовую майку и рваные джинсы. Таким на сцену точно не выйдешь, зато в самый раз искать что-нибудь эдакое в мусорном баке.

К такому мнению пришли подписчики исполнителя. Преображение Киркорова вызвало гомерический смех у народа.