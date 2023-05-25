«Бомжи так ходят»: новый образ Киркорова вызвал гомерический смех у народа
От звезды ждали чего угодно, но не этого.
Филипп Киркоров больше не выглядит как индийский раджа. Музыкант отказался от обилия аксессуаров, страз и перьев. Многие ждали, когда же артист изменит свой слишком эпатажный стиль. Но теперь фанаты мечтают увидеть поп-короля прежним.
Экс-супруг Пугачевой отправился в Монако и поделился оттуда своим новым снимком в социальных сетях. Киркоров надел бесформенную розовую майку и рваные джинсы. Таким на сцену точно не выйдешь, зато в самый раз искать что-нибудь эдакое в мусорном баке.
К такому мнению пришли подписчики исполнителя. Преображение Киркорова вызвало гомерический смех у народа.
«Извините, но у нас в Мюнхене бомжи так ходят», «Что-то неладное с ним творится. В этом прикиде слился с местными бомжами. Меняйте стилистов, причем срочно», «Филя, а каким красивым был. Что ты сделал с собой?» — пишут интернет-пользователи в комментариях.