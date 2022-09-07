Бомжи приняли за своего: что стало с Мухомором из «Улиц разбитых фонарей»

Многие российские зрители знают Юрия Кузнецова как легендарного начальника райотдела милиции из «Улиц разбитых фонарей», «Оперов» и «Литейного, 4».

Изображать сотрудников МВД стало для артиста практически привычным амплуа. «Мой друг Иван Лапшин», «Противостояние», «Гений» — во всех этих и во многих других картинах стражи правопорядка отменно удавались Кузнецову. Но самым запоминающимся стал все же именно Мухомор.

Есть в багаже актера и другая «народная» роль, удавшаяся ему столь же хорошо. Речь идет о бомже из фильма «Брат». Актерская игра Кузнецова была на такой высоте, что даже сами бомжи приняли его за своего «коллегу».

Но, несмотря на такие суперпопулярные роли, Юрий Кузнецов стремится не отождествлять себя с ними и очень активно снимается в других проектах. Его фильмография пополнилась такими хитами, как «Огонь», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Эпидемия».

Актер не собирается останавливаться и каждый год участвует в трех-четырех новых картинах.