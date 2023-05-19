Бомбу из «ДМБ» не узнать: вылитый советский профессор (фото)

Станислав Дужников стал узнаваемым актером после выхода комедии «ДМБ», где он сыграл Толю по прозвищу Бомба. Его второй звездной ролью стал толстячок Леня из «Ворониных».

Актер всегда страдал от проблем с лишним весом. А ради роли Лени Воронина ему пришлось набрать еще 20 килограммов. С одной стороны, это придало актеру еще больше обаяния, но с другой — на кону стояло его здоровье.

В конце концов Станислав взялся за себя и избавился от лишнего веса. По некоторым данным, Дужников сбросил аж целых 60 кило. Его подход к похудению был комплексным: плавание, строгая диета, подсчет калорий. Актер отказался от мучного и сладкого, зато в его рационе всегда присутствовали огурцы, редис, сухофрукты и гречка.

Сегодня 50-летний Дужников уже не тот забавный толстячок. На одном из последних фото Станислав может сойти за советского профессора: очки, бородка, рубашка и импозантный вид. Такие метаморфозы удивили поклонников до глубины души.

Дужников смог устроить не только карьеру, но и личную жизнь. Артист уже давно в отношениях с флористом Катериной Волгой, с которой он обручен. Также у Станислава есть дочь Устинья от первого брака с актрисой Кристиной Бабушкиной.