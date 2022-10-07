«Бомба замедленного действия»: принц Гарри привел в ужас королевскую семью

Принц Гарри последние месяцы активно готовил к выходу собственные мемуары. Откровенная книга должна была увидеть свет осенью этого года, но из-за трагической кончины Елизаветы II автобиография была отложена. Как предполагали инсайдеры, принц Гарри захочет пересмотреть несколько глав и сделать их мягче из уважения к бабушке. Однако биограф Том Бауэр уверен, что герцог намерен устроить еще больший скандал.

По словам эксперта, герцоги Сассекские специально взяли перерыв в несколько месяцев, чтобы добавить в книгу принца Гарри еще больше скандальных эпизодов. Они намерены заработать на автобиографии как можно больше денег, поэтому собираются добавить главу о похоронах королевы и написать оскорбления в адрес королевской семьи.

«Предстоящая книга герцога Сассекского — это бомба замедленного действия», — цитирует слова Бауэра портал PageSix .

Также он подчеркнул, что новая версия книги должна быть опубликована ближе к Пасхе. К этому времени герцог допишет все необходимые части, а публика будет готова к очередному скандалу, связанному с королевской семьей.