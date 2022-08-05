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Большую часть гонорара даже не видит: непомерные аппетиты Аллегровой объяснили

5 августа 2022 14:20
Большую часть гонорара даже не видит: непомерные аппетиты Аллегровой объяснили

Ранее поклонники артистки удивились ее расценкам за выступления.

70-летняя Ирина Аллегрова почти не появляется на светских мероприятиях и концертах. Однако частное выступление артистки ее фанаты по-прежнему могут заказать. Для этого им придется существенно раскошелиться — ранее директор певицы Хизри Байтазиев отметил, что 50-минутный концерт Аллегровой обойдется в 12 млн рублей. Немало условий у звезды и в райдере: Ирине нужен частный самолет и хорошая гостиница.

В Сети поклонники артистки удивились ее непомерным аппетитам. Однако бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров нашел им объяснение: по его словам, часть гонорара Аллегрова, вероятно, даже не видит. Продюсер подчеркнул, что определенная сумма из заявленных средств уходит директору артистки. И его гонорар может составлять до половины из названных 12 млн.

Кроме того, в беседе с порталом Prozvezd Лавров призвал прекратить критику Аллегровой, отметив, что она может устанавливать любые расценки, так как является легендой сцены. Тем более, что сейчас ее выступления считаются эксклюзивом.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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