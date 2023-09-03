Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Большой театр уже не будет прежним: вот что случилось в главном культурном храме страны

Большой театр уже не будет прежним: вот что случилось в главном культурном храме страны

3 сентября 2023 12:30
Большой театр уже не будет прежним: вот что случилось в главном культурном храме страны

В пресс-службе подтвердили неутешительную информацию.

Сегодня Большой театр переживает не лучшие времена. Дело в том, что главный культурный храм страны потерял лицензию на балет «Дама с камелиями» в связи с отказом Джона Ноймайера.

Пока утешает лишь то, что в репертуаре Большого театра свыше 20 постановок, и артисты вряд ли потеряют работу. Также планируется выпуск новых спектаклей, что только расширит репертуар.

Постановщиком «Дамы с камелиями» является хореограф из Германии Джон Ноймайер. Он отказался продлить лицензию на спектакль, срок которой истек в конце июля. По той же причине убрали «Укрощение строптивой» французского хореографа Жана Майо. А вот еще одна постановка Ноймайера «Анна Каренина» пока остается в репертуаре. Ее дальнейшая перспектива пока неизвестна.

Информацию о снятии балета «Дама с камелиями» подтвердили в пресс-службе Большого театра. Руководство не видит в этом особых проблем, ведь у них свыше 220 человек, которые не будут сидеть без дела.

«Думать, что все фокусируется на одном спектакле, несколько странно», — передает слова представителей театра издание News.

Фото: Global Look Press/Alexander Legky/globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше