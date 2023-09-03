Большой театр уже не будет прежним: вот что случилось в главном культурном храме страны

Сегодня Большой театр переживает не лучшие времена. Дело в том, что главный культурный храм страны потерял лицензию на балет «Дама с камелиями» в связи с отказом Джона Ноймайера.

Пока утешает лишь то, что в репертуаре Большого театра свыше 20 постановок, и артисты вряд ли потеряют работу. Также планируется выпуск новых спектаклей, что только расширит репертуар.

Постановщиком «Дамы с камелиями» является хореограф из Германии Джон Ноймайер. Он отказался продлить лицензию на спектакль, срок которой истек в конце июля. По той же причине убрали «Укрощение строптивой» французского хореографа Жана Майо. А вот еще одна постановка Ноймайера «Анна Каренина» пока остается в репертуаре. Ее дальнейшая перспектива пока неизвестна.

Информацию о снятии балета «Дама с камелиями» подтвердили в пресс-службе Большого театра. Руководство не видит в этом особых проблем, ведь у них свыше 220 человек, которые не будут сидеть без дела.