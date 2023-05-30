Большой секрет Дмитрия Маликова предан огласке: уже дедушка (фото)

Дмитрий Маликов не привык придавать огласке подробности личной жизни. Лишь спустя годы поклонники узнают шокирующие факты о его семействе.

Не так давно выяснилось, что у Дмитрия есть подрастающая внучка Анна. Правда, она не является кровной родственницей певца. Дело в том, что Маликов и его супруга Елена воспитали двух дочерей, однако старшую Ольгу Изаксон артист удочерил. Она и является матерью Анны.

Дмитрий хоть и не связан с внучкой кровными узами, но относится к ней как к родной. Он воспитал Ольгу как свою дочь, поэтому и Анна ему не чужой человек. Девочка родилась с браке Изаксон и бизнесмена Джамала Халилова. Ольга редко делится снимками своей наследницы, поэтому каждое появление девочки в соцсетях производит фурор.

Анна растет очаровательным ребенком. Как ни удивительно, но она похожа на своего приемного дедушку — то же безграничное обаяние и та же обезоруживающая улыбка.

У Маликова и его жены Елены есть общая дочь Стефания, которой 22 года. Кровная наследница певца своим потомством пока не обзавелась. В 2018 году Маликов стал отцом мальчика Марка, тайна рождения которого до сих пор покрыта мраком.