Большой из «Брата 2»: почему он обязан звездной ролью поездке в США

Александр Дьяченко стал известен российскому зрителю благодаря сразу двум ролям в криминальной драме «Брат 2». После этого карьера артиста пошла в гору, и он стал известен не только на родине, но и за рубежом. При этом мало кто из фанатов знает, что к Алексею Балабанову в фильм он попал по воле случая.

Со знаменитым режиссером артист познакомился во время кинофестиваля в Чикаго. Балабанов и Дьяченко ездили по стране и подбирали места для съемок, а после постановщик пообещал, что обязательно снимет артиста в своем фильме. Спустя некоторое время он действительно позвонил и предложил ему сыграть сразу двух персонажей.

Дьяченко сразу же согласился на заманчивое предложение. Он исполнил в фильме две роли, хоккеистов Дмитрия Громова и Константина Громова, что и сделало его звездой. Сразу ему начали поступать предложения от режиссеров, а с каждой новой ролью армия поклонников только увеличивалась.

Сегодня Дяченко считается одним из самых успешных российских артистов. На его счету десятки ролей как в отечественных, так и в зарубежных проектах, где он часто играет своих соотечественников. При этом актер никогда не забывает о «Брате 2» и о случайной встрече с Балабановым, которая открыла ему путь в большое кино.