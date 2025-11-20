Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

20 ноября 2025 13:17
Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

Это мог быть их первый громкий дебют.

Легендарную трагикомедию Георгия Данелии «Афоня» посмотрели миллионы зрителей, хотя такую возможность у них могли отнять. У режиссера была интересная задумка: в фильме должен прозвучать настоящий музыкальный хит. И петь он пригласил не какой-нибудь популярный в тот момент коллектив, а еще только начинающих артистов из «Машины времени».

Это было рискованно, и Данелия все прекрасно понимал. Поэтому был готов к тому, что цензорам не понравится его выбор. Музыканты исчезли из фильма (частично).

Оставили только песню

На танцплощадке, куда Афоня приходит отвлечься, звучит песня «Ты или я», известная также как «Солнечный остров». Это одна из ранних композиций «Машины времени», и именно она должна была сопроводить живое выступление группы в кадре. Режиссер хотел показать атмосферу новой городской молодежи: свободной, шумной, немного дерзкой. Но все пошло не по плану.

Когда отснятый материал отправили на утверждение, цензоры резко воспротивились появлению музыкантов. Их внешний вид показался слишком вызывающим. Длинные волосы, непривычный для советской эстрады «дворовый» стиль, джинсы, небрежность — все это превращало молодых артистов в «хиппи», которых на экране видеть не хотели.

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

На этом претензии не закончились. К группе относились настороженно из-за «неправильной» музыки. Западные оттенки в аранжировках, намеки в текстах — все казалось в те годы идеологически опасным. Песню «Ты или я» назвали «несуразной» и даже «гнусной».

Данелия вступился и смог оставить сам трек, но присутствие музыкантов в кадре защищать не дали. Пришлось вырезать их полностью и заменить изображение на выступление группы «Аракс», которая смотрелась более «прилично» с точки зрения советских правил.

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

Свой гонорар получили

Парадокс в том, что для «Машины времени» это была одна из первых серьезных съемок. За участие они получили 600 рублей — хорошие по тем временам деньги — и тут же купили на них магнитофон. Но дебюта на экране не случилось. Остался только голос, растворенный в танцевальной сцене.

Все это осталось лишь в истории и в памяти съемочной группы. В итоге «Афоня» стал лидером проката, а «Машина времени» позже стала одной из самых узнаваемых групп страны. Проигравших не оказалось.

Ранее мы писали: «Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

Фото: Кадры из фильма «Афоня» (1975 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был Что значит загадочное «Ширли-мырли»: Меньшов утверждал, что это тарабарщина, но тайный смысл все же был Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше