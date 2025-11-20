Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

Это мог быть их первый громкий дебют.

Легендарную трагикомедию Георгия Данелии «Афоня» посмотрели миллионы зрителей, хотя такую возможность у них могли отнять. У режиссера была интересная задумка: в фильме должен прозвучать настоящий музыкальный хит. И петь он пригласил не какой-нибудь популярный в тот момент коллектив, а еще только начинающих артистов из «Машины времени».

Это было рискованно, и Данелия все прекрасно понимал. Поэтому был готов к тому, что цензорам не понравится его выбор. Музыканты исчезли из фильма (частично).

Оставили только песню

На танцплощадке, куда Афоня приходит отвлечься, звучит песня «Ты или я», известная также как «Солнечный остров». Это одна из ранних композиций «Машины времени», и именно она должна была сопроводить живое выступление группы в кадре. Режиссер хотел показать атмосферу новой городской молодежи: свободной, шумной, немного дерзкой. Но все пошло не по плану.

Когда отснятый материал отправили на утверждение, цензоры резко воспротивились появлению музыкантов. Их внешний вид показался слишком вызывающим. Длинные волосы, непривычный для советской эстрады «дворовый» стиль, джинсы, небрежность — все это превращало молодых артистов в «хиппи», которых на экране видеть не хотели.

На этом претензии не закончились. К группе относились настороженно из-за «неправильной» музыки. Западные оттенки в аранжировках, намеки в текстах — все казалось в те годы идеологически опасным. Песню «Ты или я» назвали «несуразной» и даже «гнусной».

Данелия вступился и смог оставить сам трек, но присутствие музыкантов в кадре защищать не дали. Пришлось вырезать их полностью и заменить изображение на выступление группы «Аракс», которая смотрелась более «прилично» с точки зрения советских правил.

Свой гонорар получили

Парадокс в том, что для «Машины времени» это была одна из первых серьезных съемок. За участие они получили 600 рублей — хорошие по тем временам деньги — и тут же купили на них магнитофон. Но дебюта на экране не случилось. Остался только голос, растворенный в танцевальной сцене.

Все это осталось лишь в истории и в памяти съемочной группы. В итоге «Афоня» стал лидером проката, а «Машина времени» позже стала одной из самых узнаваемых групп страны. Проигравших не оказалось.

