«Большое разочарование»: на «Гренландию 2» точно не стоит идти в кино — пожалеете потраченные на билет деньги

12 февраля 2026 21:01
Любой другой фильм в прокате подарит больше эмоций.

Первую «Гренландию» многие смотрели, затаив дыхание. Обычный мужик, никакой не супергерой, тащит семью через ад, а вокруг падают кометы и рушатся города. Казалось бы, куда уж дальше?

Создатели сиквела решили, что дальше — есть. И даже назвали это «Гренландия 2: Миграция». Вот только после просмотра возникает вопрос: а стоило ли?

Действие разворачивается спустя пять лет. Джон Гэррити, его жена Эллисон и повзрослевший сын Нэйтан живут в бункере где-то в Гренландии. Комета Кларк больше не угрожает планете, но сама планета теперь напоминает руины. Британия ушла под воду, Ла-Манш высох, а землетрясения стали рутиной. Очередной подземный толчок разрушает убежище — и семья отправляется в плавание навстречу новым испытаниям.

И вот тут начинается парад катастроф. Цунами, радиоактивные бури, метеоритные дожди — сценаристы словно вычеркивают пункты из списка «10 способов уничтожить человечество». Опасности сменяют друг друга так быстро, что зритель перестает переживать за героев и просто следит за маршрутом. Доедут — не доедут?

Джерард Батлер по-прежнему тянет на себе роль уставшего отца семейства. Но той отчаянной решимости, что была в первом фильме, уже не чувствуется. Морена Баккарин старается добавить драматизма, но ее героине банально не дают экранного времени. Даже подросший сын, которого играет Роман Гриффин Дэвис, остается где-то вне поля зрения.

Визуально картина крепкая и зрелищная. Разрушенные города и гигантские волны выглядят дорого и внушительно. Но за всей этой красотой пустота. Эмоции принесены в жертву спецэффектам, а финал пытается давить на слезы, но давит мимо (5,4 балла на Кинопоиске это доказывают).

Большое разочарование после первого фильма. Если выйдет третий, я не пойду в кино, — пишут зрители.

Вердикт прост: это может быть вечерний просмотр с попкорном на диване. Но платить за билет в кино, одеваться, ехать в зал — смысла нет. «Гренландия 2» не даст тех эмоций, ради которых мы выходим из дома.

Фото: Кадры из фильма «Гренландия 2: Миграция» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
