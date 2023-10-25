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Большое пятно на репутации: Якубович отказался от работы в известном шоу

25 октября 2023 07:30
Большое пятно на репутации: Якубович отказался от работы в известном шоу

Выручил маститый коллега.

Леонид Якубович прославился на всю страну как ведущий культовой программы «Поле чудес». Также звезда одно время вела шоу «Колесо истории» и ряд других популярных передач. Первоначально Якубович должен был стать лицом программы «Розыгрыш», но в последний момент знаменитость отказалась.

Популярный ведущий поступил совершенно непрофессионально, чем подвел коллег. Съемки должны были вот-вот начаться, и в последний момент шоу осталось без главного действующего лица. Продюсерам нужно было что-то срочно придумать, и они обратились за помощью к Валдису Пельшу.

Знаменитый латыш находился на окраине Подмосковья, но сразу принял заманчивое предложение. Два часа телеведущий ехал до телецентра. Уже в «Останкино» героя загримировали и быстро ввели в курс дела. Через пару часов началась работа, как рассказал Пельш в интервью изданию «7 дней».

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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