Большинству россиян такая роскошь не по карману: в каких условиях живет Гузеева

Потратила на свое райское гнездышко 60 миллионов.

С 2008 года Лариса Гузеева является бессменной ведущей программы «Давай поженимся». Рейтинговое шоу принесло Гузеевой и баснословные гонорары, за счет которых артистка ведет роскошную жизнь.

В шоу «Идеальный ремонт» показали дом Ларисы Гузеевой изнутри. Площадь коттеджа составляет 270 квадратных метров, а стоимость оценивается в 60 миллионов рублей.

В доме несколько спален и санузлов, большая веранда и огромная кухня в викторианском стиле, совмещенная с гостиной.

Интерьер дома выдержан в классическом стиле: стены украшают фрески с изображением цветов, а под потолком висят массивные люстры из хрусталя. Натуральное дерево и испанский кварцевый камень украшают кухню. Комнаты в доме выполнены в основном в темных тонах, а вот спальня – светлая.