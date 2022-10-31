Большинство отличников не наберут максимальный балл в этом тесте по химии: что насчет вас?

В какой момент возникла химия? Если понимать под этим словом первые химические процессы, то, по мнению ученых, отсчет необходимо вести примерно с 400 тысяч лет после начала Большого Горячего взрыва. Именно тогда появились атомы водорода, начался процесс образования химических связей, стартовали химические процессы… и магия, то есть химия, начала свое существование. Что касается появления химии в жизни человека, то, как считают исследователи, это произошло в тот момент, когда наши далекие предки “приручили” огонь. Да, действительно, разведение костра и приготовление на нем пищи можно считать первыми химическими процессами, которые были делом рук человеческих. Кроме того, в древних источниках можно найти имя человека, которого - вернее, которую - можно считать первым в мире химиком, во всяком случае, подтвержденным документально. Это была Таппути Белатекалим - она жила в Месопотамии и заведовала женской половиной царского дворца. Сохранились данные о том, что она проводила химические эксперименты и создавала парфюм.

Любили ли в школе такой предмет, как химия? Насколько хорошо вы его знаете? Проверьте себя с помощью сложного, но познавательного теста.