Большинство девушек никогда бы не смогли так: правда о поступке Миддлтон в день свадьбы обескураживает
Не стала доверяться профессионалам.
11 лет назад состоялась «свадьба века» – красавица Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма. За церемонией наблюдали около 2 миллиардов человек по всему миру, а в Великобритании в этот день был объявлен официальный выходной.
Кейт мечтала, чтобы церемония прошла идеально – и сама взялась за свой образ на свадьбе.
Будущая принцесса не стала прибегать к услугам визажистов, а сделала макияж самостоятельно.
Миддлтон брала уроки у популярного лондонского мастера Арабеллы Престон. Невесте хватило четырех занятий с Престон, чтобы постичь визажистские премудрости. И надо сказать, идея была удачной – в день свадьбы Кейт Миддлтон выглядела превосходно, сумев нанести себе идеальный макияж.