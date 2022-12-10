Большинство девушек никогда бы не смогли так: правда о поступке Миддлтон в день свадьбы обескураживает

11 лет назад состоялась «свадьба века» – красавица Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма. За церемонией наблюдали около 2 миллиардов человек по всему миру, а в Великобритании в этот день был объявлен официальный выходной.

Кейт мечтала, чтобы церемония прошла идеально – и сама взялась за свой образ на свадьбе.

Будущая принцесса не стала прибегать к услугам визажистов, а сделала макияж самостоятельно.

Миддлтон брала уроки у популярного лондонского мастера Арабеллы Престон. Невесте хватило четырех занятий с Престон, чтобы постичь визажистские премудрости. И надо сказать, идея была удачной – в день свадьбы Кейт Миддлтон выглядела превосходно, сумев нанести себе идеальный макияж.