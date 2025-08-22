Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

22 августа 2025 13:46
Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

Предлагаем отвлечься и вспомнить культовый фильм Леонида Гайдая.

На комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» выросло целое поколение зрителей. Цитаты из фильма давно ушли в народ, а образы неунывающих героев знакомы людям разных возрастов.

Для многих это неизменный атрибут праздников и семейных просмотров, символ беззаботной юности и эпохи, которую сегодня принято называть «тогда». Однако время неумолимо.

Те, кто застал премьеру картины в далеком 1965-м, повзрослели вместе с ее актерами. А вот более молодые зрители, выросшие на повторных показах, навсегда запомнили их молодыми, полными сил и энергии — такими, какими они запечатлены в кадре.

Но жизнь актеров продолжалась и за пределами культовой ленты. Их судьбы и творческие пути складывались по-разному, а их внешность и амплуа с годами кардинально менялись. Кто-то остался верен профессии, кто-то нашел себя в режиссуре, а для кого-то эта роль так и осталась звездной и непревзойденной.

Сегодня мы предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие во времени и проследить, как менялись обожаемые артисты с годами. Увидеть их не только знакомыми всем студентами и хулиганами, но и зрелыми мастерами сцены и экрана, мудрыми наставниками и просто людьми с интересной, порой непростой судьбой.

К сожалению, строки биографий многих артистов уже завершены. Давно нет с нами Александра Демьяненко (Шурик), Алексея Смирнова (Федя), легендарного трио «Трус, Балбес и Бывалый», а в 2008 году не стало Михаила Пуговкина (прораб Павел Степанович).

Вспоминая актеров молодыми, мы не можем не отдать дань уважения и памяти их великому таланту. Так давайте же сегодня не просто пересмотрим старые фотографии, а заново откроем для себя лица любимых кинозвезд и вспомним, какой яркий след они оставили в истории нашего кинематографа и в сердцах миллионов зрителей.

Ранее мы писали: Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест)

Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет Читать дальше 22 августа 2025
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком» «То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком» Читать дальше 22 августа 2025
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны Читать дальше 21 августа 2025
Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест) Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест) Читать дальше 21 августа 2025
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все Читать дальше 20 августа 2025
От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» Читать дальше 20 августа 2025
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Читать дальше 19 августа 2025
«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже «Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже Читать дальше 19 августа 2025
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше