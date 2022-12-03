Большие зубы и нос картошкой: в этой простушке не узнать Кудрявцеву (фото звезды до пластики)

В юности была не такой эффектной.

Удивительно, но телеведущей Лере Кудрявцевой уже 51 год – выглядит звезда значительно моложе. Эксперты утверждают, что секрет Кудрявцевой не в правильном питании или посещении косметолога, а в многочисленных пластических операциях.

Предположительно, ведущая сделала ринопластику, подтяжку и увеличение груди, хейлопластику – изменение формы рта, подтяжку лица и липосакцию. Впрочем, сама Лера Кудрявцева уверяет, что хирург поработал только над ее грудью.

Но архивные фото звезды говорят об обратном.

В юности у Кудрявцевой были широкий нос, мощный подборок и крупные зубы. Но тогда внешность телеведущей была уникальной и по-своему притягательной. С годами Лера Кудрявцева, увы, утратила свою индивидуальность.