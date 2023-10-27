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Киноафиша Статьи «Большего бреда трудно найти»: удивитесь, что французы говорят о «Трех мушкетерах»

«Большего бреда трудно найти»: удивитесь, что французы говорят о «Трех мушкетерах»

27 октября 2023 15:45
«Большего бреда трудно найти»: удивитесь, что французы говорят о «Трех мушкетерах»

Соотечественникам Дюма совсем не понравилась советская экранизация.

Музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» стал настоящей жемчужиной советского кино. Вот уже не одно поколение зрителей восхваляет картину с Михаилом Боярским в главной роли. При этом иностранные поклонники романа Александра Дюма не остаются в таком восторге.

Как пишет блогер Лаура из Франции, приключенческий фильм совершенно ей не понравился. Она не осталась в восторге ни от игры актеров, ни от музыкальных вставок, ни от операторской работы. По ее мнению, телевизионный фильм можно смело назвать провальным и нелепым, в котором от знаменитого романа остались лишь имена героев.

«Если вы предпочитаете разного рода абсурдные ситуации и нонсенс, то здесь этого сколько душе угодно, даже чуточку больше», — именно так описывает картину пользовательница Сети.

Российские же поклонники фильма не согласились с иностранкой. По их словам, «Д’Артаньян и три мушкетера» — это легкое кино с остроумным сценарием. А экранизации подобных романов точно не должны быть их копиями.

«Большего бреда трудно найти!», «Насколько надо быть отсталым, чтобы видеть чужое искусство в таком ракурсе», — считают зрители.

Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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