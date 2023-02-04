Больше вреда чем пользы: бабушкам этих знаков Зодиака ни в коем случае не стоит доверять внуков

Близкие родственники играют огромную роль в жизни ребёнка. Особенно, конечно, бабушки и дедушки, которые часто остаются с внуком, когда родители заняты. Считается, что пожилые дамы мечтают о том, как будут нянчиться с малышом, гуляют с ним, читают книжки и готовятся к школе. Однако представительницы некоторых знаков зодиака, став бабушками, вовсе не питают большой любви к посиделкам с внуками и общению с ними. Вместо того чтобы посвятить время ребёнку, они занимаются своими делами. Рассказываем, из каких знаков зодиака получаются самые равнодушные бабушки.

Скорпион

У женщин, рождённых под знаком Скорпиона, крайне тяжёлый характер. Они не привыкли подстраиваться под кого-то - скорее уж, всегда требовали, чтобы окружающие подстраивались под них. Неудивительно, что общение с внуками тяготит уроженок водного знака. Ведь под них приходится перестраивать свой день.

Если будет возможность, женщины-Скорпионы обязательно ускользнут от обязанности сидеть с внуками.

С большей охотой они потратят свободное время на себя любимых - пройдутся по магазинам, почитают в одиночестве или посмотрят любимый фильм. Общество шумных детей их тяготит.

Стрелец

Бабушки-Стрельцы - очень активные и жизнерадостные. На пенсии они не сидят без дела - если будет такая возможность, обязательно запишутся в самодеятельный хор, на курсы компьютерной грамотности или вовсе отправятся в путешествие. Цифра в паспорте для уроженок этого знака ничего не значит.

На общение с внучатами времени у женщины-Стрельца практически не остаётся.

Как правило, оно сводится к тому, что бабушка появляется на праздниках, дарит малышу подарки, обменивается несколькими фразами… и исчезает, ведь её ждут другие дела, куда более для неё интересные.

Рыбы

Представительницы водного знака в любом возрасте не прочь повитать в облаках. Они обожают погружаться в воспоминания, которые богатая фантазия Рыб снабжает самыми необыкновенными деталями.

У такой бабушки внуки, как правило, предоставлены самим себе - играют в песочнице, пока Рыбка болтает с соседками.

При этом она не любит, когда её отвлекают от увлекательных бесед, ведь это все равно что спустить с небес на землю. Рыбкам это не нравится ещё и потому, что они теряют нить повествования и могут забыть, о чем говорили за минуту до этого и какими выдуманными подробностями поделились с собеседницами.