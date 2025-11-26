Меню
Киноафиша Статьи «Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла

26 ноября 2025 19:34
По мнению зрителе, Фаине Георгиевне даже играть не пришлось, а получилось все равно блестяще.

Советское кино оставило в наследие множество картин, которые спустя десятилетия продолжают смотреть и любить зрители. Особое место в этом ряду занимают комедии – легкие, искрометные, наполненные светлым юмором.

Одной из ярчайших звезд, сиявших на экране, была неподражаемая Фаина Раневская. Ее уникальная манера игры, острый язык и гениальная способность превратить даже самую маленькую роль в шедевр навсегда вписали ее имя в историю.

Многие связывают творческий союз Раневской с режиссером Надеждой Кошеверовой с блистательной экранизацией «Золушки» (1947), где актриса создала незабываемый образ мачехи. Однако их сотрудничество на этом не закончилось.

Гораздо менее известна, но от того не менее интересна их следующая совместная работа – комедия «Осторожно, бабушка!» (1961). Именно этот фильм, горячо любимый современными зрителями, сыграл ключевую роль в присвоении Раневской звания народной артистки, при том что сама актриса относилась к картине с нескрываемой неприязнью.

Сюжет фильма «Осторожно, бабушка!» вращается вокруг Леночки, молодой директрисы, которая не справляется со строительством Дома культуры. На помощь приходит её бойкая бабушка, которая наводит порядок и выручает внучку из беды, призвав комсомольцев и «старую гвардию».

Раневская, исполняя роль той самой бабушки, была убеждена, что фильм обречен на провал и не верила в его успех. Однако картина, вопреки ее ожиданиям, в итоге стала тем самым официальным поводом для присвоения ей высокого звания народной артистки СССР.

Самое забавное, что когда режиссер Надежда Кошеверова позвонила поздравить Фаину Георгиевну с наградой, та ответила ей примерно следующее:

«Я конечно, благодарна Вам, милочка, что вы не забываете старуху. Но больше таких ролей прошу не предлагать! Чтобы мне не обижать вас своим грубым отказом».

Несмотря на критическое отношение самой актрисы, успех ленты у зрителей подтверждает оценка 7.7 на Кинопоиске и масса хвалебных отзывов:

«Мне больше роль понравилась у Фаины Раневской. Как всегда она неотразима, весела. Я могу сказать она одна из многих актрис, которая непременно может сыграть так необычно и с юмором. В этой комедии я просто поражена ее работой!»,

«Гениальнейшая Фаина Георгиевна Раневская сделала этот фильм шедевром. Собственно, где она тут сыграла? Это и была сама Раневская! Резкая, немного грубоватая, но добрая и гиперактивная»,

«Посмотрите на героев: это же самые обычные люди той страны Советов. Да, это всё артисты, но похоже, что они играют самих себя, какими они могли бы стать по жизни, не найдя себя в кино. И окружающая среда для этих простых людей и ребят – дружелюбна».

Так что эта история является ярким примером того, как творение может жить своей собственной жизнью, отдельной от авторского замысла и оценок своих создателей, и находить настоящую народную любовь.

Ранее мы писали: Этот ляп в «Служебном романе» заметили только преданные фанаты: все внимание на часы

Фото: Кадры из фильма «Осторожно, бабушка!» (1961)
Ольга Назарова
