Больше так не может: Туктамышева отказалась выступать на соревнованиях

Елизавета Туктамышева огорощила поклонников заявлением о приостановке своей карьеры. Фигуристка больше не будет соревноваться по веской причине.

Многие предположили, что спортсменка взяла паузу, поскольку дорога на международные состязания все равно закрыта. И одиночница дала официальное подтверждение этим догадкам.

В беседе с «Фонтанкой» знаменитость подчеркнула: когда человек, который профессионально занимается спортом, ощутил вкус побед на крупных стартах, за которыми следит весь мир, то ездить по одной только России уже не очень интересно.

В то же время Туктамышева не исключает возможности своего возвращения. Звезда отметила, что перед ее глазами есть пример Евгения Плющенко, которому в свое время удалось вернуться в большой спорт после двухлетнего перерыва. К тому же, как уточнила Елизавета, она не собирается вешать коньки на гвоздь и будет продолжать кататься в ледовых шоу.