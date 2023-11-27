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Больше так не может: Туктамышева отказалась выступать на соревнованиях

27 ноября 2023 11:15
Больше так не может: Туктамышева отказалась выступать на соревнованиях

Спортсменка лишилась самого главного.

Елизавета Туктамышева огорощила поклонников заявлением о приостановке своей карьеры. Фигуристка больше не будет соревноваться по веской причине.

Многие предположили, что спортсменка взяла паузу, поскольку дорога на международные состязания все равно закрыта. И одиночница дала официальное подтверждение этим догадкам.

В беседе с «Фонтанкой» знаменитость подчеркнула: когда человек, который профессионально занимается спортом, ощутил вкус побед на крупных стартах, за которыми следит весь мир, то ездить по одной только России уже не очень интересно.

В то же время Туктамышева не исключает возможности своего возвращения. Звезда отметила, что перед ее глазами есть пример Евгения Плющенко, которому в свое время удалось вернуться в большой спорт после двухлетнего перерыва. К тому же, как уточнила Елизавета, она не собирается вешать коньки на гвоздь и будет продолжать кататься в ледовых шоу.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Dmitry Golubovich/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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