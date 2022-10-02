Больше скрывать не смогла: Бузова показала округлившийся живот

Ольга Бузова поглощена работой над шоу «Фактор.BY». Самыми любопытными подробностями звезда делится в своих социальных сетях. Недавная публикация певицы всполошила поклонников.

Причина проста: экс-ведущая «Дома-2» больше не могла скрывать изменения в своей фигуре. «Живот появился», «Беременна?», «Может, она в интересном положении?» — обменялись догадками интернет-пользователи, обратившие внимание на округлые формы знаменитости, которая давно уверяет всех в том, что мечтает стать матерью.

Впрочем, были и такие, кто решил, что всему виной вовсе не беременность, а неудачный выбор стилистов, работавших над аутфитом Бузовой. «Все образы всегда красивы, но этот подобрали не очень», «Ольга набрала вес, и такой образ не совсем элегантен», «В этом наряде пухлячком смотрится», — пришли к выводу фолловеры звезды.