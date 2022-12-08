Больше полувека было тайной: почему Тихонову в «Войне и мире» запретили снимать перчатки

Когда Сергей Бондарчук приступал к съемкам эпопеи «Война и мир», то пробы исполнителей на роль Болконского он отложил на самый конец кастинга. Режиссер понимал, что с подбором актера могут возникнуть сложности. Пробы успешно прошли и Олег Стриженов, и Эдуард Марцевич, хорошо в мундире смотрелся и Вячеслав Тихонов. Но Бондарчук одобрил вариант с Иннокентием Смоктуновским.

Актер уже готовился к роли, как ему поступило предложение сыграть Гамлета. Он не смог от него отказаться и выбыл из съемок. Тогда министр культуры Екатерина Фурцева начала настаивать, чтобы Болконским стал именно Тихонов. Бондарчук согласился с этим решением, но в ходе работы возникли непредвиденные трудности.

Оказалось, что на кисти у актера красовалась татуировка «Слава», которую он сделал еще в юности. Она то и дело попадала в кадр. Гримерам не удавалось замаскировать татуировку. Тогда режиссер пошел на хитрый трюк: он запретил Тихонову снимать перчатки. Поэтому его Болконский ни разу не показал руки в фильме.