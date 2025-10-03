Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото)

С таким Карлсоном даже самый одинокий Малыш не подружился бы.

Технологии ИИ способны на многое, включая «очеловечивание» мультяшных персонажей. Звучит захватывающе, но на практике результат часто оказывается неожиданным.

Вот и в этот раз эксперимент вышел жутковатым. Похоже, алгоритмы не уловили ту самую добрую мультяшную душу, что делала героев такими очаровательными и родными.

У всех них бросается в глаза общая черта: неестественно широко распахнутые, пугающие глаза. Хоть пропорции и соблюдены, это придаёт лицам тревожный вид.

Кстати, о пропорциях. Некоторым персонажам не повезло особенно.

Например, Атаманша из «Бременских музыкантов» выглядит так, что готова запугать всех зрителей. А Карлсон в человеческом облике и вовсе лишился своего проказливого шарма. Вряд ли Малыш захотел бы с ним подружиться.

Вершиной же этого ИИ-кошмара стал хоккеист из «Метеора». Его преображение настолько... странное, что он мог бы претендовать на роль в хоррор-антологии «Монстры» от Netflix.

В общем, сейчас вы всё увидите сами.

Ранее мы писали: «У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь