Больше никто не узнает в нем уголовника: что стало с Пистоном из «Беспредела»

Наиль Идрисов стал известен массовому зрителю благодаря нескольким ярким второстепенным ролям. Одним из таких появлений на экране стал криминальный фильм «Беспредел», где он сыграл уголовника по кличке Пистон. Поклонники были уверены, что с такой яркой внешностью Идрисов быстро поднимется по карьерной лестнице. Однако его жизнь сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что «Беспредел» во время выхода в прокат не обрел популярности, поэтому никак не повлиял на карьеру артиста. После съемок его приглашали преимущественно в сериалы, где он тоже играл преступников. За несколько лет актер настолько хорошо вжился в образ, поэтому многие люди не сомневались, что он действительно сидел в тюрьме.

Со временем же ролей становилось все меньше и меньше. И после 2010 года знаменитость окончательно пропал с экранов. Сейчас актер, который весной этого года отметил 62-летие, занимается преподаванием. Он устроился в центр «Вдохновение» и работает с детьми с задержкой развития.

Прошедшие годы значительно сказались на внешности знаменитости. В нем больше нельзя узнать знаменитого Пистона, а сам он совсем не похож на преступника. Вместо устрашающей лысины Идрисов может похвастаться густой седой шевелюрой, а от тяжелого взгляда не осталось и следа.