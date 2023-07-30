Больше никакого сельского гламура: преображение этой любительницы вульгарных нарядов поражает

Муж и свекровь 37-летней Светланы не могли сдерживать свое возмущение при виде нее. Женщина принципиально выбирала самые вульгарные наряды, предпочитая анималистичные принты, кожу экзотических животных, мех и яркие цвета. Все образы были настолько кричащими, что за Светланой даже закрепилось прозвище «городская сумасшедшая». И, чтобы исправить ситуацию, они обратились в программу «Модный приговор».

Стилисты решили полностью изменить образ Светланы, чтобы спасти ее репутацию. Подбирая наряды, они отказались от длины мини и прозрачных тканей, позволив лишь небольшие эксперименты с классикой. Например, один из нарядов состоял из светло-фиолетового брючного костюма, яркого жакета в тон и аккуратных балеток.

Светлана, как и ее родные, осталась довольна преображением. По словам героини шоу, она собирается полностью пересмотреть свой гардероб и отказаться от легинсов с изображением леопарда, которые так расстраивали ее мужа.