Больше не злобный пухляш: как сложилась судьба «того самого» Бочкина из «Ералаша»

Юный актер Ваня Соловьев прославился благодаря съемкам в тележурнале «Ералаш». Он сыграл пухлого мальчика, который гипнотизирует «Сникерс» в эпизоде «Сила воли», а также лентяя в выпуске «Царевна-лягушка», который целовал лягушку, веря, что она превратится в человека и будет делать уроки вместо него.

Актеру прочили успешную карьеру в кино, талант мальчика отмечал и Борис Грачевский. Но сам Соловьев не захотел быть звездой – «Ералаш» так и остался его единственной актерской работой.

Несколько лет назад Иван Соловьев пришел на телешоу «Сегодня вечером», выпуск которого был посвящен «Ералашу». Бывший актер рассказал, чем занимается сейчас: «Живу своей жизнью, не лезу в телевизор. У меня все хорошо. Работаю в Интернете».