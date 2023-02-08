Больше не юный купидон: в этом старике Кроша из советского сериала не узнать (фото)

Василий Фунтиков стал главной звездой сериала «Каникулы Кроша». Актер блестяще справился с ролью Сергея Крашенинникова по прозвищу Крош, но в итоге, к огорчению фанатов, пропал с радаров.

Всего фильмография знаменитости насчитывает 29 работ. Выходил Фунтиков и на театральную сцену. Однако последние годы о талантливом артисте совсем ничего не слышно.

В своих интервью он признавался, что страдал от проблем с алкоголем. Пагубную зависимость актер победил, поскольку дал обещание своей любимой матери. Однако вредные привычки и прошедшие годы сделали свое дело.

Больше Фунтиков не юный купидон — он стал настоящим стариком, в котором не узнать Кроша из любимого многими советского сериала. К слову, 60-летний актер не жалеет о том, что находится в тени. По его словам, он принципиально не участвует в разного рода шоу и ни за что бы не согласился сниматься в ремейке сериала, сделавшего его знаменитым на всю страну.