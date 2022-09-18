Больше не юноша с бездонными глазами: не поверите, как звезда «Петербургских тайн» выглядит сейчас

Федор Стуков прославился еще в детстве. Он исполнил множество ролей в киножурнале «Ералаш», а одним из главных его проектов стал сериал «Петербургские тайны». Многие зрители были уверены, что перед ними настоящая звезда экрана, поэтому в будущем они увидят еще множество его ролей. Однако со временем артист пропал с экранов.

После яркого старта Стуков не оставил актерскую профессию, как большинство его молодых коллег. Артист лишь переквалифицировался в режиссера и сценариста и оказался по ту сторону камеры. Как оказалось, он снял множество эпизодов для сериалов «Физрук», «Дылды», «Восьмидесятые» и других.

При этом изредка знаменитость возвращается и к актерской работе. Например, он принял участие в своем же сериале «Ивановы-Ивановы». Однако зрители больше не узнают в артисте Тома Сойера из фильма Станислава Говорухина. Как отмечают пользователи Сети, артист давно потерял блеск в глазах и страдает от лишнего веса, а его прическа уже не выглядит такой пышной.