Больше не вульгарный клоун из 80-х: самая впечатляющая трансформация на «Модном приговоре»

Елена пришла на «Модный приговор» из-за больших проблем с собственным стилем. В 46 лет она одевалась в смесь мужских и подростковых вещей, которые старалась покупать в модных бутиках. В итоге, как отметили пользователи Сети, скромная учительница становилась похожа на вульгарного клоуна из 80-х.

Эксперты программы не оставили без внимания проблему героини. Они полностью переработали не только ее гардероб, но и стиль в целом. Так, Елена сменила длинные волосы на темное каре, примерила очки в черной оправе и начала экспериментировать с макияжем.

В стиле же специалисты решили ориентироваться на предпочтения самой Елены. Они предложили ей на выбор три комплекта: строгий синий костюм, изящное голубое платье, а также бежевую дубленку с высокими сапогами и кожаными штанами. Каждый из комплектов подчеркнул природное изящество героини и показал ее любовь к строгому стилю.