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Больше не вторая Шэрон Стоун: что годы сотворили со звездой российского кино

23 мая 2023 11:15
Больше не вторая Шэрон Стоун: что годы сотворили со звездой российского кино

Американская коллега может дать ей фору.

Виктория Толстоганова была ярчайшей кинозвездой нулевых. Она снималась в продолжении фильма «Утомленные солнцем», а также в картинах «Ветка сирени», «Московская сага», «На безымянной высоте», «Май».

Актрису называли российской Шэрон Стоун, ведь, как и звезда «Основного инстинкта», она обладала прекрасной фигурой и эффектной внешностью. А по мнению многих, наша актриса даже затмила американку. Виктория впечатляла своим уникальным талантом и умением сыграть любую роль.

Однако сегодня Толстоганова уже не та красавица. Годы сыграли с ней злую шутку: 51-летняя актриса выглядит старше своих лет. Лицо Виктории осунулось, нижняя челюсть стала выпирать, а уголки глаз опустились. В свои 65 лет Стоун может дать фору российской коллеге.

Вероятно, причина раннего старения Толстогановой кроется не только в возрасте. Актриса трижды становилась матерью, а роды — это огромная нагрузка на организм. Да и воспитание детей отнимает много ресурсов. В этом нелегком деле Виктории помогает ее второй супруг — режиссер Алексей Агранович. От него актриса родила своего младшего сына Ивана. Также у нее есть двое детей от первого мужа Алексея Кузичева.

Больше не вторая Шэрон Стоун: что годы сотворили со звездой российского кино
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Основной инстинкт» (1992), кадр из сериала «Капкан на судью»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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