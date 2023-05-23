Больше не вторая Шэрон Стоун: что годы сотворили со звездой российского кино

Виктория Толстоганова была ярчайшей кинозвездой нулевых. Она снималась в продолжении фильма «Утомленные солнцем», а также в картинах «Ветка сирени», «Московская сага», «На безымянной высоте», «Май».

Актрису называли российской Шэрон Стоун, ведь, как и звезда «Основного инстинкта», она обладала прекрасной фигурой и эффектной внешностью. А по мнению многих, наша актриса даже затмила американку. Виктория впечатляла своим уникальным талантом и умением сыграть любую роль.

Однако сегодня Толстоганова уже не та красавица. Годы сыграли с ней злую шутку: 51-летняя актриса выглядит старше своих лет. Лицо Виктории осунулось, нижняя челюсть стала выпирать, а уголки глаз опустились. В свои 65 лет Стоун может дать фору российской коллеге.

Вероятно, причина раннего старения Толстогановой кроется не только в возрасте. Актриса трижды становилась матерью, а роды — это огромная нагрузка на организм. Да и воспитание детей отнимает много ресурсов. В этом нелегком деле Виктории помогает ее второй супруг — режиссер Алексей Агранович. От него актриса родила своего младшего сына Ивана. Также у нее есть двое детей от первого мужа Алексея Кузичева.