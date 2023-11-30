Больше не всеобщая любимица: Миддлтон придумали обидное прозвище во дворце

По сравнению со своей оскандалившейся невесткой Меган Маркл, Кейт Миддлтон всегда казалась образцом для подражания. На публике она появлялась в безупречных нарядах, не давала комментарии без пресс-службы дворца и постоянно излучала доброжелательность. Но, как выяснилось, такой образ был лишь прикрытием для реальной Кейт.

За спиной принцессы в Букингемском дворце ей уже дали довольно обидное прозвище. Персонал называет ее Кэти Кин, что можно перевести как «хитрая Кейт». Такой термин появился из-за того, что пресс-служба королевской семьи создает видимость загруженности Миддлтон. На самом же деле супруга принца Уильяма сосредоточена на семье, а долг перед короной ее мало волнует.

Безразличие Кейт к светским мероприятиям появилось давно, но из уважения перед королевой она его скрывала. Сейчас же Миддлтон ничего не мешает заниматься делами собственной семьи, не отвлекаясь на обязанности монарших особ. Официальным представителям дворца ничего не остается, кроме как объяснять отсутствие принцессы на раутах ее учебой и благотворительностью.