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Больше не в России: что стало с девочкой из самого популярного выпуска «Лучше всех»

13 августа 2022 07:45
Больше не в России: что стало с девочкой из самого популярного выпуска «Лучше всех»

Малышка нашла себе новый дом.

Программа «Лучше всех!» на протяжении многих лет радовала зрителей благодаря грамотной работе Максима Галкина и обаянию маленьких гостей шоу. Однако больше всех россиян покорила трехлетняя девочка-повар Диана Ким, научившая ведущего и Светлану Пермякову готовить корейское печенье.

Выпуск с ее участием набрал уже 30 миллионов просмотров, на канале, заведенном ее родителями, давно не было обновлений, и поклонники все чаще стали задумываться, как поживает малышка.

Выяснилось, что семейство Ким теперь живет на две страны, отдавая большее предпочтение Южной Корее, где Диана ходит в детский сад. Девочка учит английский язык, планирует стать воспитателем, увлекается рисованием и продолжает готовить.

Маленькая звездочка также проявляет недюжинные актерские способности, за счет чего в программе смогла заткнуть за пояс даже Галкина. Ким поет, танцует, читает сказки на камеру и открывает для себя все больше увлечений.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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