Больше не в отца: возмужавший сын Хабенского кардинально преобразился

Константин Хабенский почти никогда не афиширует свою личную жизнь. В Сети крайне трудно найти фотографии его детей, а их у актера трое.

Первая супруга Хабенского Анастасия подарила ему старшего наследника Ивана. Их брак закончился трагично. Еще будучи беременной жена актера узнала, что у нее рак мозга. Анастасия не стала отказываться от деторождения, однако после появления сына она оказалась на грани смерти.

За жизнь женщины боролись лучшие американские врачи, но даже они оказались бессильны. Анастасия скончалась в Лос-Анджелесе в 2008 году.

Воспитанием Ивана занималась его бабушка, с которой он сначала жил с США, а затем они перебрались в Испанию. Хабенский не забывал про наследника и часто его навещал.

Сегодня Иван живет в России. Он свободно говорит на английском и испанском, также юноша обожает спорт. Недавно он стал участником футбольного матча, который организовал фонд его отца.

Фото с мероприятия попало в Сеть, Иван на нем первый слева. Многие отмечают, что он становится копией матери: та же улыбка, те же черты лица и похожая прическа. А ведь в детстве Иван был почти клоном своего отца.