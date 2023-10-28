Больше не увидим: пропажа Распутиной наконец-то обросла деталями

Певица не получила то, чего хотела.

Маша Распутина бросила фанатов на произвол судьбы и пропала с экранов. Артистка не стала объяснять причину, по которой лишилась работы на федеральном канале, но подробности все же вышли наружу.

Прежде певица занимала место судьи в популярном шоу «Суперстар!». Но в новом сезоне ее, к огорчению зрителей, не оказалось. Исполнительницу заменила Наташа Королева, что большинству поклонников проекта не понравилось. Многие требуют убрать жену Тарзана и вернуть Распутину. Но надежды вновь увидеть Машу не осталось.

Правду об этом раскрыл муж знаменитости. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он рассказал, что причина увольнения носит финансовый характер. Блондинка ушла из программы, поскольку попросила увеличить гонорар, но получила отказ.