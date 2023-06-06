Больше не угонщица: Аллегрова из яркой женщины превратилась в замухрышку

Когда Ирина Аллегрова пела свой хит «Угонщица», ей верили все. Сомнений в том, что за такой эпатажной красоткой пойдет любой мужчина, не возникало. Тогда никто и подумать не мог, что годы сотворят с эффектной певицей.

Артистка давно сказала «стоп» своей сольной карьере и публичности. Звезда отказывается от общения с прессой, не бывает на светских тусовках. Теперь место «шальной императрицы» на отечественной эстраде свободно. А сама Аллегрова из яркой женщины превратилась в замухрышку.

Прежде исполнительница обожала носить все, что имело глубокие вырезы и переливалось стразами. Но больше в корсетах и камзолах звездную блондинку не увидишь. Даже цвета в одежде она выбирает максимально нейтральные, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. К такой Ирине Аллегровой поклонники вряд ли когда-нибудь привыкнут.