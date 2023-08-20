Больше не тайна: кем оказалась скрытная сестра Кабаевой (фото)

Младшая сестра Алины Кабаевой всегда предпочитала держаться вдали от прессы. Девушке настолько не нравилось то, что она оказывается в тени олимпийской чемпионки, что она даже не являлась на семейные интервью.

Лейсан Кабаева росла далеко не такой спортивной, как знаменитая гимнастка. Мать девушек Любовь Михайловна говорила, что девочка была болезненной и слабой, поэтому ее не решились подвергать дополнительным нагрузкам.

Сама Алина не любит распространяться о личной жизни, поэтому и о сестре предпочитала умалчивать.

Увидев девушек рядом, разглядеть родство между ними было бы сложно: они обе очень разные, как внешне, так и по характеру.

В отличие от звездной сестры, Лейсан предпочла строить свою карьеру в бизнесе. Она получила высшее образование по специальности гостиничное дело, а затем открыла агентство по торговле недвижимостью. Популярностью Алины она никогда не пользовалась, а продвигала свое дело только собственными силами.