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Больше не тайна: кем оказалась скрытная сестра Кабаевой (фото)

20 августа 2023 14:01
Больше не тайна: кем оказалась скрытная сестра Кабаевой (фото)

Сторонилась публики и стала успешной в своем деле.

Младшая сестра Алины Кабаевой всегда предпочитала держаться вдали от прессы. Девушке настолько не нравилось то, что она оказывается в тени олимпийской чемпионки, что она даже не являлась на семейные интервью.

Лейсан Кабаева росла далеко не такой спортивной, как знаменитая гимнастка. Мать девушек Любовь Михайловна говорила, что девочка была болезненной и слабой, поэтому ее не решились подвергать дополнительным нагрузкам.

Сама Алина не любит распространяться о личной жизни, поэтому и о сестре предпочитала умалчивать.

Увидев девушек рядом, разглядеть родство между ними было бы сложно: они обе очень разные, как внешне, так и по характеру.

В отличие от звездной сестры, Лейсан предпочла строить свою карьеру в бизнесе. Она получила высшее образование по специальности гостиничное дело, а затем открыла агентство по торговле недвижимостью. Популярностью Алины она никогда не пользовалась, а продвигала свое дело только собственными силами.

Больше не тайна: кем оказалась скрытная сестра Кабаевой (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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