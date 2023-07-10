Больше не та крошка: зеленоглазая блондинка из «Ералаша» оголила ягодицы для фото

Ксения Шандалова прославилась еще в детстве. Девочка приняла участие в нескольких эпизодах «Ералаша» и запомнилась зрителям как стройная зеленоглазая блондинка. Многие любители киножурнала были уверены, что талантливая артистка продолжит свою карьеру, но Ксения решила связать себя с совершенно другой профессией.

Как призналась знаменитость, однажды во время подготовки к съемке она поняла, что мечтает быть визажистом. Артистка умоляла художников научить ее макияжу и уже через несколько лет сама работала в гримерной.

Но посвящает время Ксения не только своему любимому делу. Девушка активно путешествует, о чем рассказывает в социальных сетях. И не стесняется делиться весьма откровенными кадрами из своих поездок. Например, не так давно в соцсетях появился снимок, на котором она купается в озере полностью обнаженной.

Подписчики знаменитости остались в восторге от откровенного кадра. В комментариях они осыпали Ксению комплиментами.

«Красотка», «Вот это фото!»

— пишут пользователи Сети.