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Киноафиша Статьи Больше не та крошка: зеленоглазая блондинка из «Ералаша» оголила ягодицы для фото

Больше не та крошка: зеленоглазая блондинка из «Ералаша» оголила ягодицы для фото

10 июля 2023 13:30
Больше не та крошка: зеленоглазая блондинка из «Ералаша» оголила ягодицы для фото

Знаменитость не постеснялась раздеться на камеру.

Ксения Шандалова прославилась еще в детстве. Девочка приняла участие в нескольких эпизодах «Ералаша» и запомнилась зрителям как стройная зеленоглазая блондинка. Многие любители киножурнала были уверены, что талантливая артистка продолжит свою карьеру, но Ксения решила связать себя с совершенно другой профессией.

Как призналась знаменитость, однажды во время подготовки к съемке она поняла, что мечтает быть визажистом. Артистка умоляла художников научить ее макияжу и уже через несколько лет сама работала в гримерной.

Но посвящает время Ксения не только своему любимому делу. Девушка активно путешествует, о чем рассказывает в социальных сетях. И не стесняется делиться весьма откровенными кадрами из своих поездок. Например, не так давно в соцсетях появился снимок, на котором она купается в озере полностью обнаженной.

Больше не та крошка: зеленоглазая блондинка из «Ералаша» оголила ягодицы для фото

Подписчики знаменитости остались в восторге от откровенного кадра. В комментариях они осыпали Ксению комплиментами.

«Красотка», «Вот это фото!»

— пишут пользователи Сети.

Фото: кадры из телешоу «Ералаш», социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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