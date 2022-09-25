Больше не стесняется лишнего веса: как изменилась одна из главных звезд «Дома-2» Елена Бушина

Елена Бушина прославилась благодаря проекту «Дом-2», в котором знаменитость провела 3 года своей жизни. Но репутация скандалистки в прошлом – теперь Бушина примерная мать и жена.

На проекте Бушина успела поменять несколько ухажеров – баяниста Семена Фролова и эпатажного Глеба Жемчугова. Но свое счастье Елена Бушина нашла за периметром – она влюбилась во владельца автосалона Дмитрия Железняка. Бушина забеременела от избранника и покинула проект – возлюбленный не хотел строить отношения на публику. Пара поженилась и воспитывает двоих детей – сына Марка и дочку Лауру.

Сейчас Елена Бушина блистает в соцсетях, делясь полезными советами и семейными снимками. Бушина без прикрас показывает свое изменившееся после родов тело. За профилем знаменитости наблюдает больше миллиона поклонников.