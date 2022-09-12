Больше не спортивная «перчинка»: вы ахнете, увидев Мелани Си из Spice Girls сейчас

Мелани Си стала известна во всем мире, как одна из участниц Spice Girls. В то время она носила псевдоним Sporty Spice и была самой спортивной из пятерых артисток. Миллионы фанаток завидовали ее спортивной фигуре и посещали спортзалы с единственной целью: стать похожей на кумира. Однако за годы карьеры Мелани не смогла сохранить результат.

Судя по снимкам с недавнего концерта, который проходил в Англии, артистка больше не может похвастаться знаменитой спортивной фигурой. Ее пресс выглядит совсем не таким, как на пике карьеры, а некоторые поклонники даже заметили лишние килограммы.

Также пользователи Сети обратили внимание и на внешний вид Мелани. Как отметили фанаты, артистке пора сменить стилиста, ведь она одевается точно так же, как во времена Spice Girls. По их мнению, певица застряла в той эпохе, но выглядит уже далеко не как мечта миллионов фанатов по всему миру.