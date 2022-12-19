Больше не считает извращением: Буланова вскрыла интимные подробности о молодом муже

Татьяна Буланова удивила поклонников новостями о своей помолвке. Как оказалось, артистка собирается выйти замуж за своего возлюбленного, теннисиста Валерия Руднева. При этом еще несколько месяцев назад она считала этот союз невозможным.

Дело в том, что спортсмен значительно младше певицы. Разница в возрасте составляет целых 19 лет, что для Булановой было совершенно неприемлемым, поэтому она не считала, что сможет жить в таких отношениях.

«Я считала, если мужчина сильно младше женщины, — это извращение», — призналась артистка в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Со временем же исполнительница изменила свои убеждения. Сейчас она спокойно относится к такой большой разнице и готова стать законной супругой Руднева. Для Булановой это будет уже третий брак, а со своим вторым своим мужем она развелась еще 6 лет назад. Артистка еще не раскрыла, когда и где состоится церемония, однако призналась, что намерена сменить фамилию.