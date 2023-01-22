Больше не рыжая бестия из «Дома-2»: вот как родившая Татьяна Кириллюк выглядит теперь

Жизнь звезды реалити изменилась на 360 буквально за несколько лет.

Поклонники шоу «Дом-2» наверняка помнят рыжую озорную девушку с неудержимым нравом, которая флиртовала чуть ли не с каждым участником, будь то новичок или старожил.

Пожалуй, этим девушка и цепляла: десятки романов, интриги, скандалы и признания — честно говоря, длилось это не долго.

Татьяна пришла на проект в 2013, в 2014 — покинула его, выбрав свой собственный путь.

Именно вне стен «Дома-2» Кириллюк нашла свою настоящую любовь: ей оказался совершенно не медийный человек, который, кстати, гораздо старше Татьяны. Вскоре у пары родился ребенок.

Сейчас главный приоритет экс-участницы «Дома-2» — семья, для которой она всеми силами создает, как говорит сама Татьяна, «Дом мечты».