Больше не роковая стерва: вид стареющей Бри из «Отчаянных домохозяек» всполошил народ

Желающая во всем быть идеальной домохозяйкой Бри Ван де Камп навсегда запомнилась зрителям как требовательная и волевая женщина, готовая идти напролом. Конечно, такой образ актриса Марсия Кросс не смогла бы воплотить на экране, если бы она не была жгучей рыжей красоткой с острыми чертами лица. Но время берет свое, артистке исполнилось 60, поэтому от былой внешности кинодивы почти ничего не осталось.

В своих социальных сетях актриса выложила видео, в котором перфекционистку Бри просто невозможно узнать. В ролике она появилась сразу после душа: в халате, с полотенцем на голове и с запотевшими очками. Конечно, о какой косметике не было и речи. Актриса не постеснялась показать свое блестящее и слегка опухшее лицо без каких-либо прикрас.

Впрочем, пользователи хоть и оживились, увидев актрису в таком виде, но похвалили ее смелость и решительность. «Просто говорю, что вам не нужно извиняться за отсутствие макияжа», «У вас огромное сердце и прекрасная душа», «Как же я вас обожаю! Самая любимая и шикарная домохозяйка», ― пишут подписчики.

Напомним, что недавно актриса победила рак прямой кишки ― в 2018 году у нее началась ремиссия. При этом, когда болезнь отступила, Марсия не прекратила говорить об онкологии. В СМИ и социальных сетях женщина продолжает напоминать, как важно своевременно проходить обследование и лечение.