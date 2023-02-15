Больше не «разведенка»: беременная звезда Comedy Woman засветилась с новым мужем

Надежда Ангарская не из тех звезд, кто скрывает от поклонников личную жизнь. Артистка охотно поделилась с фанатами важной новостью — она вышла замуж за любимого мужчину.

Избранником звезды Comedy Woman стал футбольный тренер Николай Федчук. Влюбленные не захотели играть пышную свадьбу, а тихо расписались, разделив радостное событие с самыми родными и близкими.

Впоследствии Ангарская засветилась с новым мужем в соцсетях, опубликовав совместный снимок. В подписи к кадру она сообщила, что больше не «разведенка». При этом актриса заранее предупредила подписчиков, что в дальнейшем подобных фото будет много.

Отметим, что в настоящее время пара ждет ребенка. Супруги не скрывают пол будущего малыша — у них родится мальчик. К слову, Ангарская также воспитывает сына от первого брака — восьмилетнего Давида.