Больше не Пупок: звезда «Физрука» выросла, теперь мужчины сходят от нее с ума

Актриса Виктория Клинкова прославилась благодаря роли в популярном сериале «Физрук». Девушке на тот момент было 19 лет, она еще училась в театральном вузе.

Виктория сыграла школьницу Алену Лазукову по прозвищу Пупок. Это была вторая роль в карьере начинающей артистки, до этого она успела поучаствовать только в проекте «Приколы на переменке. Новая школа».

Клинкова играла в «Физруке» в течение трех лет, но сразу после ухода из сериала стала получать главные роли. Сегодня в послужном списке Виктории уже более двадцати проектов. Она появилась в популярных сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы-Ивановы».

Сегодня актрисе Виктории Клинковой уже 28 лет. Из миловидной школьницы она превратилась в прекрасную молодую женщину. Актриса тщательно следит за своей внешностью и выглядит просто отлично. Она до сих пор могла бы исполнить роль школьницы, но теперь ей по плечу и более сложные персонажи.