Больше не примерный семьянин? На что пошел Крис Хемсворт ради звезды Голливуда

Крис Хемсворт, несмотря на множество ярких ролей, наиболее известен по блокбастерам Marvel, где исполнил роль бога Тора. Ради этих картин артисту пришлось усердно заниматься своей физической подготовкой и полностью изменить свой рацион.

По словам Натали Портман, которая была коллегой Хемсворта, он старался есть каждые полчаса. Из-за сложной диеты и больших физических нагрузок, он вынужден постоянно есть белковую пищу и преимущественно мясо.

При этом ради поцелуя с Портман, как пишет портал Diply, он отказался от своих привычек. Дело в том, что актриса долгие годы не употребляет мясо, является убежденным веганом и не ест никакие продукты животного происхождения. И артист не смог игнорировать принципы своей коллеги, которая стала ему близким другом за время работы над фильмами, поэтому полностью перестал есть мясо перед пикантными кадрами. После же он вновь был вынужден вернуться к своей диете.

Сам Хемсворт никак не комментирует такой широкий жест. Неизвестно, как отреагировала и супруга актера Эльза Патаки на близкие отношения ее мужа и звезды «Звездных войн».