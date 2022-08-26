Больше не Примадонна: покинувшая страну Пугачева получила новый удар

Алла Пугачева, которая вот уже полгода живет за границей, решила не сидеть без дела. Ранее в СМИ широко обсуждалась новость о том, что артистка зарегистрировала собственную торговую марку, которая получила название «Примадонна». По слухам, это было нужно звезде для одной важной цели.

Исполнительница променяла сольную карьеру и отечественный шоу-бизнес на производство. Как пишет Telegram-канал Mash, певица намерена изготавливать солидный перечень товаров, в который входит и косметика, и 3D-очки, и оружие.

Реакция интернет-пользователей на это известие не заставила себя ждать. Вместо поддержки покинувшая страну Пугачева получила новый удар. Теперь россияне смеются над артисткой, акцентируя внимание на том, что она больше не имеет права называть себя Примадонной отечественной эстрады, поскольку отныне выпускает не новые хиты, а «пушки».