Больше не пай-девочка: повзрослевшая Рябова после детского «Евровидения» вызовет оторопь (фото)

Екатерина Рябова прославилась в 2009 году, когда представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Сначала она заняла второе место, а на следующий год стала четвертой, получив настоящий звездный статус.

С того времени Катя начала регулярно появляться на отечественном телевидении. Ее можно было увидеть во множестве шоу, а однажды она даже спела дуэтом вместе с Иосифом Кобзоном и приняла участие в нескольких конкурсах.

Сейчас певица, которая несколько лет назад вышла замуж и родила сына, продолжает заниматься музыкой, но уже не может похвастаться такой популярностью. Ее редко можно увидеть в эфире развлекательных шоу, она не выпускает новые композиции и сконцентрирована преимущественно на работе с подрастающим поколением, ведь часто возглавляет жюри на детских конкурсах. О своей жизни 25-летняя артистка рассказывает в социальных сетях, где собирает многочисленные комментарии от тысяч преданных фанатов. Как отмечают пользователи Сети, прошедшие годы заметно сказались на внешности певицы, которая теперь выглядит как настоящая красавица и модель. Также многие фанаты предлагают Рябовой вернуться на сцену, но она игнорирует их просьбы.