Больше не «пацанка»: участница из Хабаровска превратилась в роскошную леди

Известный телепроект «Пацанки» за время своего существования успел завоевать сердца миллионов зрителей. Они с замиранием следят за тем, как ведут себя участницы шоу и как они живут после участия в проекте. Объектом пристального внимания стала и одна из самых ярких девушек третьего сезона Саша-Настя Смирнова. Эпатажная бунтарка с невероятно тяжелой судьбой. Как сложилась ее жизнь вне проекта?

Начинала свой жизненный путь девушка очень нелегко: детдом, алкоголь, проституция. Это были составляющие ее жизни. И, конечно, с такой судьбой характер у Саши-Насти получился соответствующий. В какой-то момент девушка поняла, что почти полностью потеряла себя и обратилась на проект за помощью. Новая жизнь, цели, работа с психологом и другими наставниками помогли девушке. Она буквально преобразилась и стала не только леди, но и настоящей красавицей. Выглядит она сейчас так, как будто и не было в ее жизни всех этих бед и заключений, а на самом деле она наследница олигарха.

Несмотря на то, что до финала проекта Саша-Настя не дошла, в дальнейшем ее жизнь сложилась хорошо. Сейчас она нашла свою любовь, стала женой и мамой и не скрывает своего счастья. Кроме того, у девушки даже появился свой небольшой бизнес. Она вяжет пледы и продает их. Словом, можно сказать, что телешоу действительно помогло и круто изменило жизнь Саши-Насти.