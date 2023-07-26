Больше не отец-одиночка: при взгляде на жену Арамиса из новых «Трех мушкетеров» дух захватывает
Актер нашел настоящую красавицу.
Актер Павел Баршак сыграл немало заметных ролей, но большинство зрителей знают его как Арамиса из фильма «Три мушкетера», снятого в 2013 году Сергеем Жигуновым. Личная жизнь артиста не менее насыщена событиями: в 42 года он успел трижды жениться, стать отцом-одиночкой и перестать им быть.
Впервые Павел женился еще совсем молодым. Его избранницей стала дочь известного хореографа Аллы Сигаловой. В браке у пары родился сын Федор, но он не удержал родителей от развода. Когда Павел расходился с женой, сын предпочел остаться с папой. Так актер стал воспитывать ребенка в одиночку.
Второй брак в Баршака оказался таким же недолговечным, как и первый. Но у актера появился еще один ребенок, сын Фома.
Только с третьей попытки Павел нашел ту девушку, с которой смог построить прочные отношения. Сегодня он женат на Марии Баршак. Девушка далека от мира кино и шоу-бизнеса, но оказалась для актера надежной женой и спутницей. Вместе они воспитывают не только сыновей Павла, но и общую дочку Прасковью.
Поклонники восхищаются, какую красавицу выбрал себе в жены Баршак. Девушка может похвастаться не только натуральной красотой, но и идеальной фигурой даже после родов.