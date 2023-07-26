Больше не отец-одиночка: при взгляде на жену Арамиса из новых «Трех мушкетеров» дух захватывает

Актер Павел Баршак сыграл немало заметных ролей, но большинство зрителей знают его как Арамиса из фильма «Три мушкетера», снятого в 2013 году Сергеем Жигуновым. Личная жизнь артиста не менее насыщена событиями: в 42 года он успел трижды жениться, стать отцом-одиночкой и перестать им быть.

Впервые Павел женился еще совсем молодым. Его избранницей стала дочь известного хореографа Аллы Сигаловой. В браке у пары родился сын Федор, но он не удержал родителей от развода. Когда Павел расходился с женой, сын предпочел остаться с папой. Так актер стал воспитывать ребенка в одиночку.

Второй брак в Баршака оказался таким же недолговечным, как и первый. Но у актера появился еще один ребенок, сын Фома.

Только с третьей попытки Павел нашел ту девушку, с которой смог построить прочные отношения. Сегодня он женат на Марии Баршак. Девушка далека от мира кино и шоу-бизнеса, но оказалась для актера надежной женой и спутницей. Вместе они воспитывают не только сыновей Павла, но и общую дочку Прасковью.

Поклонники восхищаются, какую красавицу выбрал себе в жены Баршак. Девушка может похвастаться не только натуральной красотой, но и идеальной фигурой даже после родов.