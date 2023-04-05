Больше не одна: с кем нашла свое счастье дюймовочка «Дома-2» Наталья Варвина (фото)

Наталья Варвина долго пыталась построить любовь на шоу «Дом-2». Наладить личную жизнь блондинке мешал прямолинейный характер — ухажеры бежали от нее как от огня.

А вот продюсер скандальной телестройки Алексей Михайловский оказался не из робкого десятка. Яркая и молодая красотка привлекла его внимание. Несмотря на большую разницу в возрасте (13 лет), пара закрутила роман. В это время дома бизнесмена ждали жена и маленький сын.

Многие упрекали Варвину за то, что она строит свое счастье на чужом несчастье, но блондинку это не остановило.

Михайловский ушел из семьи, однако жениться на дюймовочке из «Дома-2» не спешил. В ЗАГС он отвел Варвину лишь спустя два года после своего развода. Штампом в паспорте возлюбленные не ограничились и обвенчались в церкви.

Вместе супруги счастливы вот уже 10 лет. Совместных детей за это время у них так и не появилось.